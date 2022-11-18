«Заметна конструктивная и планомерная работа на местах». Сенатор о работе с обращениями граждан

Член Совета Республики, генеральный директор СОАО "Коммунарка" Сергей Анюховский провел личный прием граждан и встречи в Осиповичах и Бобруйске, сообщает БЕЛТА.

"Принять людей, внимательно выслушать, поскольку всегда есть нюансы - бытовые, житейские и просто человеческие, - очень важно. Такое общение - кладезь полезной информации, ведь не всегда в водовороте будней мы задумываемся, как важно простому человеку быть услышанным. Проводя подобные приемы, сталкиваешься со множеством конструктивных предложений", - сказал Сергей Анюховский.

Сенатор отметил добросовестную работу местных органов власти, депутатов, оперативно рассматривающих все проблемы, волнующие население. "Во время приема граждан были заданы только вопросы, требующие корректировки некоторых законопроектов, помощь в решении которых я смогу оказать на правах члена Совета Республики. Однако по вопросам, входящим в сферу компетенции местных исполнительных и распорядительных органов власти, нареканий не прозвучало. Заметна конструктивная и планомерная работа на местах", - подчеркнул он.

На встрече с активом общественных организаций Осиповичей прозвучал вопрос, касающийся деятельности ВНС, а именно числа делегатов. "Не будет ли сложно одновременно работать такому значительному кругу лиц?" - поинтересовались активисты. Сергей Анюховский заверил присутствующих, что президиум ВНС, состоящий из компетентных специалистов, справится с такой нагрузкой. "Эти 1,2 тыс. человек будут представлять срез всего белорусского общества, их полномочия будут довольно широкими. Всебелорусское народное собрание будет инструментом гражданского согласия и сбалансированности белорусского социума", - дополнил сенатор.

Важное место в ходе встречи с молодыми специалистами заняло общение по решению жилищно-бытовых вопросов, ремонту общежитий. Затрагивались вопросы оплаты жилья и охраны труда на рабочих местах.

Выступление перед руководством и коллективом Бобруйского филиала ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай", ориентированных на производство широкого ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий, вылилось в обсуждение целого спектра тем: и общественно-политического масштаба, касающихся деятельности ВНС, и локального социально-экономического по механизмам финансовой стабилизации предприятия, нацеленного на инновационное развитие. Работницы коллектива высказали пожелание на уровне государства решить вопрос о материальной поддержке неполных семей, воспитывающих детей-студентов, имеющих успехи в учебе и высокий средний балл.

Сенатор не только оказал содействие в решении волнующих вопросов на месте, но также взял на заметку некоторые важные предложения для дальнейшего совершенствования законотворческой деятельности.