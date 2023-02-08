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Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь выслушает бобруйчан

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Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь выслушает бобруйчан

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Сивак Анатолий Александрович проведет личный прием граждан в Бобруйском горисполкоме (пл. Ленина,1) 21 февраля 2023 года с 10.00 до 12.30.

Курируемые вопросы - жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт, чрезвычайные ситуации.

Предварительная запись на личный прием осуществляется с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 68 00 29.

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