Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь выслушает бобруйчан
14 0
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Сивак Анатолий Александрович проведет личный прием граждан в Бобруйском горисполкоме (пл. Ленина,1) 21 февраля 2023 года с 10.00 до 12.30.
Курируемые вопросы - жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт, чрезвычайные ситуации.
Предварительная запись на личный прием осуществляется с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 68 00 29.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь выслушает бобруйчан
-
Бобруйчанам предлагают придумать туристический бренд Бобруйска
-
Картина дня от «Бобруйск 360»
-
Новые детские площадки появятся в Бобруйске в этом году
-
Артерии Бобруйска и хирургическое вмешательство работников ЖКХ