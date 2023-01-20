Заместитель Премьер-министра провел личный прием в Бобруйске

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Сивак провел личный прием граждан в Бобруйском горисполкоме 20 января.

Анатолий Александрович с особым вниманием принял 5 бобруйчан, взял их проблемы на контроль, для ответственных поставил целью не просто рассмотрение, а решение вопросов в кратчайшие сроки. Темы вопросов традиционные: ЖКХ и трудоустройство.

Заместитель Премьер-министра отметил, что рассмотрение любых вопросов от населения дает пищу для размышлений в совершенствовании законодательства:

– Для меня плюс, что вы приходите. Не стесняйтесь приходить с, казалось бы, мелким вопросом. Для меня это важно, – добавил Анатолий Александрович. – За Бобруйском я закреплен, как и за всей областью, поэтому приемы буду проводить чаще.