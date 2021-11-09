Заместитель Премьер-министра Юрий Назаров посетил бобруйские предприятия

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров побывал в Бобруйске с рабочим визитом 9 ноября. В центре внимания – развитие и перспективы деревообрабатывающих производств на базе предприятий концерна «Беллесбумпром».

Первый пункт посещения – ОАО «ФанДОК». Юрий Назаров с делегацией ознакомился в цехах с выпуском фанеры, ДСП, мебели. По его мнению, одно из перспективных направлений для будущей работы – мебельное производство.

– На основе мебельного цеха можно с небольшими финансовыми вложениями и в короткие временные отрезки создать хорошее достойное производство. Тем более, что на сегодня оно уже работает, мебель востребована, – отметил заместитель Премьер-министра. – Единственное, мы сегодня разберемся, почему работает в одну смену: мы не можем больше продать либо не можем больше произвести. Вот это слабое место надо просто «развязать». Добавить сюда людей, а это новые рабочие места. Тем более через дорогу находится колледж по профильному образованию. Тут же все сходится: подготовка кадров, объем производства, соответствующие мощности – и можно получить эффект. Сегодня мебель продается с рентабельностью 18 процентов. Хорошая рентабельность, ее можно развивать.

На совещании обсудили финансово-экономические показатели предприятия, проблемные вопросы и предложения по их решению. В планах максимально загрузить производство, чтобы модернизированные мощности работали круглосуточно, включая выходные дни. С помощью внутриотраслевой или внутрихолдинговой кооперации между деревообрабатывающими предприятиями добавить оборудование в технологической цепочке, и получить больший эффект от работы производства в целом. Председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько выделил три основных направления, которые хотят задействовать и развивать в ближайшее время на «ФанДОКе».

– Основное – мебельное производство, поскольку для него уже все есть: станки, оборудование и самое главное кадры. Рядом лесотехнический колледж, который выпускает достойных специалистов. И основная задача стоит в том, что сегодня мебельное производство работает в одну смену, часть мебельщиков – в две, но нам надо запустить все в три смены. Для этого нужно решить вопросы кадров, оптимизации технологической цепочки приобретения либо передачи некоего оборудования. Таким образом, по мебельному производству будем понимать, куда движемся дальше, – рассказал Михаил Касько. – Второе направление – производство древесно-стружечных плит. В условиях низких цен на ДСП эффективно работать оно не сможет, поскольку на небольшом, относительно других заводов, объеме производства прямые затраты не покрываются ценами. Поэтому приняли решение: часть оборудования по производству ДСП, возможно с небольшими инвестициями, задействовать при выпуске иной продукции, например, древесных пеллет или брикетов. И третье, обсуждали фанерную продукцию. «ФанДОК» всегда славился очень высоким качеством фанеры. Мы думаем, как увеличить объемы производства фанеры. Для этого нужно установить дополнительное сушильное оборудование. Комплекс этих решений к концу следующего года даст нам возможность еще больше улучшить работу ОАО «ФанДОК».

Во время совещания рассматривали и необходимость создания определенной программы действий по вовлечению в оборот лиственной древесины: береза, осина, серая ольха.

– Поэтому мы сегодня еще посмотрим на примере Могилевского региона, а как мы комплексно подходим, что здесь произрастает, какая переработка леса, какие дальнейшие направления. В Могилевской области мы рассматриваем один из возможных вариантов для производства беленой химико-термомеханической массы, которая позволит нам сделать сырье для бумажной промышленности и вовлечь в оборот осиновое сырье, – уточнил заместитель Премьер-министра.

Далее делегация во главе с Юрием Назаровым побывала в производственных цехах ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск», в магазине увидели образцы готовой мебели. Это бобруйское предприятие сегодня успешно развивается: проведена модернизация производства, повысилась заработная плата, разрабатываются новые линейки мебели, увеличились объемы производства.

Завершился рабочий визит на ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», где гости также ознакомились с производством, выставкой тракторов и фирменным магазином, обсудили вопросы дальнейшего развития.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича.