Заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов посетил ОАО «БобруйскАТЭП»

Сегодня с трудовым коллективом ОАО «БобруйскАТЭП» встретился заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов, который непосредственно курирует транспортную сферу, а также представители Бобруйского горисполкома – первый заместитель председателя Игорь Кисель и начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Вероника Вильчик.

В начале встречи сотрудникам предприятия представили нового руководителя, им стала Лариса Хасанова. Коллективу Лариса Викторовна хорошо знакома: на БобруйскАТЭП она проработала многие годы, в курсе всех дел на предприятии. Поговорили также о планах и перспективах развития БобруйскАТЭП.

Главной же темой обсуждения стал проект Конституции и предстоящий Референдум. Сергей Николаевич отметил, что изменения в Основном законе страны продиктованы временем.

– Назрела необходимость: страна развивается, идет по своему пути, не оглядываясь на другие страны. И только нам решать в какой стране мы будем жить.

Сергей Маслов подробно рассказал об изменениях и дополнениях в Конституцию, особый акцент сделал на сохранении исторической правды и памяти, а также на укреплении традиционных семейных ценностей.