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Заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома ответит на вопросы бобруйчан

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Заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома ответит на вопросы бобруйчан

7 сентября прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко

Прямую телефонную линию 7 сентября проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 32 26 63 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.

Также свои вопросы вы сможете задать онлайн, ссылка для подключения - https://peregovorka.by/telephone-line-business-07.09.2021.

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