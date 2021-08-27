Заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома ответит на вопросы бобруйчан
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7 сентября прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко
Прямую телефонную линию 7 сентября проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.
С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 32 26 63 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.
Также свои вопросы вы сможете задать онлайн, ссылка для подключения - https://peregovorka.by/telephone-line-business-07.09.2021.
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