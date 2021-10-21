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Заместитель начальника Могилевской таможни выслушает бобруйчан

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Заместитель начальника Могилевской таможни выслушает бобруйчан

 22 октября  с 14.00 до 16.00 Прямую телефонную линию проведет заместитель
начальника Могилевской таможни Орловский Михаил Владимирович.

Свои вопросы Вы можете задать по
телефону: (80222) 29 90 01

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