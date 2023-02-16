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Заместитель министра связи и информатизации проведет выездной прием с подключением «прямой телефонной линии» в Бобруйске

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Заместитель министра связи и информатизации проведет выездной прием с подключением «прямой телефонной линии» в Бобруйске

24 февраля с 11.00 до 12.00 заместитель министра связи и информатизации Анна Рябова проведет выездной прием граждан и юридических лиц в Бобруйском региональном узле почтовой связи ( ул. Минская, 21) с одновременным подключением «прямой телефонной линии».

Телефон «прямой телефонной линии»: (8-0225) 43 56 60.

Телефон для предварительной записи на прием (8-0225) 43 56 44 (с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 c 20 по 23 февраля).

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