Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло поздравил с новогодними праздниками воспитанников детского дома

Традиционно в канун новогодних и рождественских праздников Министерство сельского хозяйство и продовольствия принимает участие в благотворительной акции «Наши дети». Не стал исключением и 2021-й год. Воспитанников детского дома сегодня поздравил первый заместитель Министра Игорь Брылo.

Дети вместе с педагогами подготовили новогодний спектакль для тех, кто приехал их поздравить с наступающими праздниками. Юные артисты тронули гостей искренностью и ярким выступлением, к которому они усердно готовились.

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия является куратором этого учреждения. Поэтому всегда в конце года очень трепетно на душе, когда приезжаешь сюда и смотришь на этих деток. Мы сегодня побывали на прекрасном концерте и увидели, как они старались, сопереживали вместе с ними. Они нас окунули в детство. Мы вспомнили свои минуты радости вокруг елки. Искренне хочется пожелать этим ребятам всего самого наилучшего. Очень важно уделять им внимание и стараться сделать так, чтобы их дальнейшая жизнь была благополучной, – отметил Игорь Вячеславович.

На попечении детского дома в Бобруйске находятся 44 ребенка с особенностями психофизического развития в возрасте от 5 до 17 лет. Поздравить их с новогодними праздниками пришли также военные Бобруйского гарнизона, служащие 5-го отдельного специального милицейского батальона внутренних войск МВД РБ, воинской части агрогородка Лапичи, сотрудники отдела Департамента охраны, представители ОАО «Мясокомбинат», ОАО «Домочай», ОАО «Бобруйский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Могилевхлебопродукт», ООО «ДНпромснаб», Бобруйской городской организации профсоюзов работников образования и науки и др. Гости подарили ребятам сладкие подарки, фрукты, бытовую и оргтехнику, игрушки, жалюзи, рольшторы, чистящие и гигиенические средства, а также билеты на новогоднюю столичную елку. На перечисленные средства для воспитанников детского дома будет закуплена одежда и обувь.

– Праздник состоялся. Дети очень старались, были творческими, активными. Они восхищены подарками, которые подарили наши гости. Огромное спасибо всем, кто неравнодушен и участвует в этой замечательной акции «Наши дети», – сказала Марина Шарко, директор детского дома.