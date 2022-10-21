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Общество

Заместитель министра культуры Сергей Саракач принял участие в Едином дне информирования

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Заместитель министра культуры Сергей Саракач принял участие в Едином дне информирования

В рамках Единого дня информирования, который накануне прошел на Бобруйщине, в районном Центре культуры состоялась встреча работников творческих профессий с заместителем министра культуры Республики Беларусь Сергеем Александровичем Саракачом и начальником отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского райисполкома Дмитрием Ивановичем Верёвкиным. 

В ходе мероприятия заместитель министра озвучил тезисы основной темы повестки дня, которая касалась продовольственной безопасности Республики Беларусь в условиях экономических санкций, а также импортозамещения как национального проекта и комплексной стратегии развития экономики. В своем выступлении Сергей Саракач затронул вопросы изменений и дополнений, планируемых для внесения в Кодекс о культуре Республики Беларусь, организации культурно-зрелищных мероприятий. Обсуждались проблемные вопросы в организации деятельности сферы культуры, выполнении основных показателей, говорилось о трудовой и исполнительской дисциплине, кадровом потенциале отрасли и пр.

Затем Сергей Александрович провел «прямую телефонную линию» и прием граждан в Бобруйском райисполкоме.

Бобруйский районный исполнительный комитет

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