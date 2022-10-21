Заместитель министра культуры Сергей Саракач принял участие в Едином дне информирования

В ходе мероприятия заместитель министра озвучил тезисы основной темы повестки дня, которая касалась продовольственной безопасности Республики Беларусь в условиях экономических санкций, а также импортозамещения как национального проекта и комплексной стратегии развития экономики. В своем выступлении Сергей Саракач затронул вопросы изменений и дополнений, планируемых для внесения в Кодекс о культуре Республики Беларусь, организации культурно-зрелищных мероприятий. Обсуждались проблемные вопросы в организации деятельности сферы культуры, выполнении основных показателей, говорилось о трудовой и исполнительской дисциплине, кадровом потенциале отрасли и пр.
Затем Сергей Александрович провел «прямую телефонную линию» и прием граждан в Бобруйском райисполкоме.