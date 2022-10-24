Законопроект об изменении Избирательного кодекса вынесен на общественное обсуждение

Законопроект об изменении Избирательного кодекса Беларуси вынесен на общественное обсуждение, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь" размещен на сайте "Правовой форум Беларуси".

"Общественное обсуждение будет проводиться с 24 октября по 2 ноября включительно, - сказал директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский. - Мнения и пожелания граждан мы будем обобщать, и затем они будут прорабатываться организаторами при подготовке окончательной редакции".

Проект закона разработан в целях приведения норм избирательного законодательства в соответствие с Конституцией Республики Беларусь, а также совершенствования его положений с учетом практики применения.

Избирательный кодекс дополняется отдельным разделом, который определяет порядок избрания делегатов Всебелорусского народного собрания от местных Советов депутатов и гражданского общества.

В связи с предстоящим единым днем голосования в проекте изменена система избирательных комиссий, подчеркивается на Национальном правовом интернет-портале.

В проект закона также заложены нормы, отражающие опыт проведения электоральных кампаний.

Организатор общественного обсуждения - Национальный центр законодательства и правовых исследований.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.