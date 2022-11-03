Законопроект о Всебелорусском народном собрании и изменения в Избирательном кодексе обсудили в ОАО «Славянка»

С работниками пошивочного цеха №2 диалоговую площадку провела заместитель главы администрации Ленинского района, депутат городского Совета депутатов Инна Новикова.

Народный избранник провела аналогию между государством и семьей, где ни один из вопросов не остается без обсуждения. Эта функция и ляжет «на плечи» Всебелорусского народного собрания, которое объединит все слои общества, следовательно, будет представлять интересы всей страны. А задача каждого – ответственно трудиться: порядок на местах – порядок в стране – крепкое и сильное государство. Инна Анатольевна призвала не оставаться безучастными, а активно участвовать в обсуждении актуальных вопросов развития республики, в том числе законодательства.

Президент отдал часть полномочий ВНС. Но чтобы государство оставалось устойчивым, должны сохраняться традиции его развития, необходимо связующее звено между прошлым и будущим. Поэтому в состав ВНС войдут действующий Президент и Президент, сложивший полномочия. Однако ВНС имеет право объявить импичмент действующему Президенту в случае грубых нарушений или же невыполнения обещаний предвыборной программы.

Обязательны среди 1200 (это максимально допустимое число) делегатов представители исполнительной законодательной и судебной власти, крупных партий, общественных объединений и организаций, трудовых коллективов, избранные народом депутаты всех уровней, защищающие права трудящихся профсоюзы.

Будучи делегатом VI Всебелорусского народного собрания, Инна Анатольевна рассказала о его работе и отметила, что у каждого делегата есть материалы по обсуждаемым вопросам и возможность по любому из них озвучить свое мнение и внести предложения. ВНС, как законодательный орган, будет принимать решения открытым либо тайным голосованием большинством голосов от общего числа делегатов.

Что касается Избирательного кодекса, он будет контролировать правильность и порядок выдвижения делегатов ВНС. По мнению Инны Новиковой, право каждого гражданина избираться должно остаться правом, а право избирать должно стать обязанностью.