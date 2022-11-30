Законодательство в области кредитования и лизинга усовершенствуют в Беларуси

Законодательство в области кредитования и микрофинансирования физлиц, а также лизинговой деятельности усовершенствуют в Беларуси. Об этом говорится в утвержденных указом Президента Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год.

В документе, в частности, говорится о мероприятиях, которые будут проводиться Национальным банком в целях устойчивого развития небанковского сегмента финансового рынка и ограничения рисков его участников.

Такие мероприятия будут в том числе направлены на "комплексное регулирование отношений в сфере лизинговой деятельности с учетом практики применения (в частности, наделение Национального банка правом устанавливать для лизинговых организаций финансовые нормативы и их размеры, требования к организации и функционированию системы управления рисками лизинговой организации) посредством закрепления соответствующих положений в разрабатываемом проекте закона Республики Беларусь "О лизинговой деятельности".

Предполагается совершенствование законодательства в части создания условий для развития микрофинансирования; развитие рейтинговой деятельности в Беларуси путем расширения сферы использования кредитных и некредитных рейтингов, присваиваемых национальным рейтинговым агентством, на различных сегментах финансового рынка; совершенствование инфраструктуры финансового рынка, включая формирование его горизонтально интегрированной инфраструктуры в рамках гармонизации законодательства Беларуси с законодательствами государств – членов Евразийского экономического союза.

"В целях повышения доступности кредитов (микрозаймов) и защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг планируется подготовка законопроекта по совершенствованию подходов к регулированию отношений в области кредитования (микрофинансирования) физических лиц", – говорится в документе.

По материалам belta.by.