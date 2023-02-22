Законодатели закрепили право педагогов питаться в объектах общественного питания по месту работы

Депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "Об изменении законов", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров 12 января.

В частности, законопроектом предусматривается внесение дополнений в Кодекс об образовании. По предложению Совмина Кодекс об образовании предлагается дополнить статьей 54-1 "Создание условий для организации питания педагогических и иных работников учреждений образования", предусматривающей право работников государственных учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования питаться в объектах общественного питания по месту их работы и наделение правительства компетенцией на установление порядка организации такого питания.