«Законность, честь, отвага»: об особенностях службы ОМОНа в Бобруйске

22 ноября исполняется 34 год со Дня образования отрядов милиции особого назначения.

На базе УВД Бобруйского горисполкома создан 4 взвод ОМОН УВД Могилевского облисполкома. Сегодня мы побеседовали с командиром взвода милиции особого назначения майором милиции Александром Матюлиным. Взвод на территории города дислоцируется уже более десяти лет, выполняет различные функции, в том числе оказание силовой поддержки при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками криминальной милиции, осуществляет охрану общественного порядка при проведении различного рода мероприятий. «Скучной и однообразной работы у нас нет, каждый день это что-то новое. В эту службу «случайные» люди не приходят – только целенаправленные и подготовленные ребята, физически развитые. Все бойцы, за исключением вновь прибывших, имеют береты, но и молодые сотрудники в скором времени пройдут эти испытания. Для этого они каждый день тренируются с более опытными, зачастую даже усерднее, в том числе практикуясь в стрельбе из различного оружия. Наше подразделение – это семья, большая и дружная, мы привыкли доверять товарищу рядом. Тут важна командная работа, ведь у каждого свои функции и обязанности», - рассказывает Александр Сергеевич.

Своим коллегам в день праздника он желает крепкого здоровья, благополучия, надежного тыла, как на работе, так и дома, а родным и близким – терпения!

Официальный представитель

УВД Бобруйского горисполкома

Александра Манько