Закладку сельхозпродукции в стабфонд Могилевской области планируют увеличить

В Могилевской области планируют увеличить закладку сельхозпродукции в стабфонд. Об этом рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

«Организации АПК только приступили к уборке плодоовощной продукции, поэтому по объемам говорить пока рано, однако в любом случае они будут выше прошлогодних - урожай этого сезона хороший, - отметили в облсельхозпроде. - Например, в регионе прогнозируется валовой сбор картофеля на уровне 195 тыс. т. В прошлом году было собрано 131 тыс. т».

В Могилевской области планируется произвести закладку в стабфонды: картофеля - 6,46 тыс. т, капусты - 3,81 тыс. т, моркови - 1,78 тыс. т, свеклы - 1,17 тыс. т, лука - 2,18 тыс. т, яблок - 3,1 тыс. т. Как правило, закладка начнется со столовой свеклы, картофеля и лука, следом пойдет морковь и в конце октября - капуста. Таким образом, запасы на межсезонный период будут формироваться по мере уборки сельскохозяйственных культур. До 15 ноября региону необходимо полностью завершить закладку в стабфонды.

Участие в закладке примут 13 субъектов хозяйствования - как государственные предприятия, так и крестьянско-фермерские хозяйства. В их числе - СПК «Колхоз «Родина» Белыничского района, ОАО «Александрийское» Шкловского района, ОАО «Фирма «Кадино» Могилевского района, КФХ «Диана» Шкловского района и другие. Плюс - второй год подряд закладку будут производить райпотребсоюзы в восьми районах области. Во всех организациях созданы необходимые условия, чтобы на весь период хранения и реализации овощи и фрукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств.

Среди сельхозпредприятий, которые примут участие в закладке стабфонда региона, - фермерское хозяйство «Зайцев В.М.» Могилевского района, которое занимается овощеводством с 1993 года. «Сейчас у нас около 30 га капусты, 20 га лука, 15 га моркови, 15 га свеклы и примерно 150 га картофеля, - отметил главный агроном Михаил Зайцев. - Урожай хороший - по сравнению с предыдущим сезоном объемы увеличились практически в два раза, растениям хватило и тепла, и влаги. Качество плодоовощной продукции этого года также остается на уровне. Поэтому с уверенностью можно говорить, что закладка в стабфонд предприятием будет даже выше запланированного. Холодильного оборудования у нас нет, поэтому сельскохозяйственная продукция будет храниться максимум до февраля».

Работа частного фермерского хозяйства идет в тесной связке с местной исполнительной властью. Многие вопросы, в том числе и по формированию стабфонда, решаются сообща. «Фермеры чувствуют поддержку со стороны государства и благодарны за оказанное внимание частному агробизнесу, - отмечает Михаил Зайцев. - Например, в этом году нам выделили средства на покупку минеральных удобрений, помогли с топливом в объемах, пропорциональных валовому продукту хозяйства. Это существенная помощь - мы закрыли около 15% от потребности. Уверен, в работе всегда можно найти точки соприкосновения, тем более, когда есть понимание, что это выгодно обеим сторонам».

Сейчас в хозяйстве идет массовая уборка основных сельскохозяйственных культур и заготовка продукции для государственных социальных учреждений. Труд преимущественно механизированный - даже несмотря на сравнительно небольшое количество работников, с объемами здесь справляются. В установленные агротехнические сроки тоже укладываются - урожай вовремя ляжет в закрома, а почва будет подготовлена к новому сезону. При благоприятных погодных условиях лук уберут за неделю - уже к середине сентября. Также началась уборка свеклы и семенных участков картофеля. К слову, к зиме примерно 50% сельхозпродукции хозяйства будет реализовано на российский рынок.

ОАО «Фирма «Кадино» планирует увеличить суммарные объемы закладки стабфонд сельхозпродукции к уровню прошлого года почти в 3 раза. На хранение отправятся столовая свекла, морковь, репчатый лук, картофель и капуста - все овощи открытого грунта. На сегодня активными темпами идет уборка свеклы. Остальная продукция убирается с полей не массово, а по потребности - на реализацию в фирменных магазинах, обеспечение школ, детских садов и больниц.

«Урожай нас порадовал - только по свекле валовой сбор увеличился в пять раз по сравнению с прошлым годом, - отмечает заместитель директора по коммерческим вопросам фирмы «Кадино» Наталья Сычанова. - В августе-сентябре спрос на сельскохозяйственную продукцию невысокий - люди перерабатывают овощи со своих огородов, однако он возрастет уже с октября, когда начнется сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Для нас закономерность простая: чем больше продукции, тем больше выручка предприятия. Планируем поставлять овощи как на внутренний, так и на внешний рынки - главным образом на Россию. Однако первоочередная задача - закладка стабфонда под полную потребность».

В фирме «Кадино» отмечают, что урожай важно не только собрать, но и сохранить, чтобы в межсезонье население было обеспечено основной сельскохозяйственной продукцией. Для этих целей используются два овощехранилища с приточно-вытяжной вентиляцией суммарной вместимостью 3 тыс. т (хранится свекла, лук, картофель) и два - с искусственным охлаждением общей емкостью 3 тыс. т (закладываются морковь и капуста). Наличие достаточного запаса также позволит реализовывать овощи на внутреннем рынке по приемлемым ценам, заключила Наталья Сычанова.