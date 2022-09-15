Закладка сельхозпродукции в стабфонды Могилевской области будет увеличена. Об этом рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облиспоклома.

В нашей области планируется осуществить закладку в стабфонды: картофеля - 6,46 тыс. т, капусты - 3,81 тыс. т, моркови - 1,78 тыс. т, свеклы - 1,17 тыс. т, лука - 2,18 тыс. т, яблок - 3,1 тыс. т. Как отметили в облисполкоме, закладка начнется со столовой свеклы, картофеля и моркови, следом пойдет лук и в конце октября - капуста. По мере уборки сельскохозяйственных культур будут формироваться запасы на межсезонный период. Полностью завершить закладку в стабфонды региону необходимо до 15 ноября.

- На сегодняшний день организации АПК только приступили к уборке плодоовощной продукции, поэтому по объемам говорить пока рано, однако сейчас очевидно, что они будут выше прошлогодних - урожай этого сезона хороший, - рассказали в облсельхозпроде. - В регионе, например, прогнозируется валовой сбор картофеля на уровне 195 тыс. т. В прошлом году было собрано 131 тыс. т".

Участие в закладке примут 19 субъектов хозяйствования - как государственные предприятия, так и крестьянско-фермерские хозяйства. В их числе - СПК "Колхоз "Родина" Белыничского района, ОАО "Александрийское" Шкловского района, ОАО "Фирма "Кадино" Могилевского района, КФХ "Диана" Шкловского района и другие. Плюс - второй год подряд закладку будут производить райпотребсоюзы в восьми районах области. Во всех организациях созданы необходимые условия, чтобы на весь период хранения и реализации овощи и фрукты не теряли товарного вида и вкусовых качеств.

Цены на овощи и фрукты падают. В июле специалисты Федерации профсоюзов Беларуси изучили ассортимент в 248 сетевых магазинах в 124 населенных пунктах страны. Наибольший спад стоимости зафиксирован у капусты - в среднем на 53,8%. Достаточно ощутимо подешевел перец - на 26,4%. Помидоры и картофель упали в цене примерно на 12,5 %.