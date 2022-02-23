«Заинтересованность есть – люди идут без остановки». Второй день досрочного голосования на участках №№73, 74

С первых минут открытия участков для голосования между выражающими гражданскую позицию не было большого перерыва. Люди голосуют активно.

Корреспонденты «БЖ» побывали на участках №№73 и 74. О том, как проходит второй день досочного голосования, рассказала наблюдатель:

– Второй день наблюдаю активность граждан. Невозможно сказать, кого на участке больше – пенсионеров или молодежи. Это говорит о том, что заинтересованность во всех возрастных группах. Люди идут без перерыва, но большая активность наблюдается в самые ранние часы работы участка и в вечерние.

Людмила ДРОЗД:

– Я пришла не просто проголосовать, а исполнить свой гражданский долг – повлиять на будущее наших детей и внуков. Хочу быть уверена в завтрашнем дне. Не могу проигнорировать и не участвовать в таком ответственном мероприятии.

Лариса СМЫЧНИК:

– Произойдут изменения в семейном кодексе, изменения в образовании и социальном развитии – это очень важно, поэтому я голосую за семью, за положительные изменения в Конституции. Если ты патриот, ты должен прийти и проголосовать.