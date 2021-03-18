ЗАГС ищет семейные пары, отмечающие 50 и более лет совместной жизни

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» ведет подготовку чествования супружеских пар, отмечающих в 2021г. юбилей совместной жизни (50 и более лет)

Золото не случайно считается драгоценным металлом – ведь оно не тускнеет со временем, не теряет своих качеств, так и семья, дожившая вместе до золотой свадьбы (50 лет супружества), не только не потеряла искренности чувств, но и приобрела новые – взаимопонимание и дружбу. По народному поверью пятидесятилетие супружества – это Золотой юбилей, большой торжественный праздник, поэтому и отмечать его нужно на должном уровне.

Дважды в год УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» совместно с отделом ЗАГС Бобруйского горисполкома организуют такие поздравления для пенсионеров района.

В мае состоится мероприятие «Загляните в семейный альбом», приуроченное к Международному Дню Семьи. В отделе ЗАГС пройдет торжественное чествование супругов, отмечающих 50 и более лет со дня регистрации брака. Обязательное условие для семейных пар – 2021 год должен являться юбилейным. УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района г.Бобруйска» приглашает к участию супружеские пары, проживающие на территории Первомайского района. Запись участников ведется до 8 апреля по телефонам 8 (0225) 72-73-75, +375 (29) 932-04-57 (А1), в будние дни до 17.00.