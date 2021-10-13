Заготовка клюквы в Могилевской области началась 6 сентября, рассказывает БЕЛТА. Сегодня сезон сбора лесного урожая в самом разгаре: местные жители выезжают на болотные плантации целыми семьями. Кличевский район - один из самых богатых в регионе на эту осеннюю ягоду. В этом году местные госорганизации уже закупили у населения 3 т клюквы. Здесь ее заготавливают еще около десятка предпринимателей. Конкуренция высокая, да и закупочная цена немаленькая: в этом году 1 кг ягоды идет за Br5. Так, если в среднем человек за день собирает и сдает около 20 кг, то и выручка составит Br100 - хороший дополнительный заработок. Сейчас ягоду активно продают на осенних сельскохозяйственных ярмарках, а также на столичных рынках.