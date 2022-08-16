Задержать нетрезвого водителя помог звонок неравнодушных граждан
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Как сообщили в УВД облисполкома, 13 августа в оперативно-дежурную службу Костюковичского РОВД поступило сообщение о том, что водитель автомобиля Rover, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.
- Сотрудники ГАИ незамедлительно отреагировали на сообщение и на автодороге Чериков-Краснополье-Хотимск автомобиль был остановлен, - отметили в ведомстве. - Водителем оказался 33-летний житель Молодечненского района, в ходе освидетельствования которого показание прибора составило – 1,59 промилле.
Нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 200 базовых величин и лишение права управления сроком 5 лет.
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