Задержано 2,5 тонн стеклоомывайки без документов. Перевозчику грозит штраф

При проведении специального мероприятия в Бобруйске могилевскими таможенниками совместно с сотрудниками отдела оперативных мероприятий ИМНС по Могилевской области остановлено движение транспортного средства Ford Transit, в котором перемещалось 2,5 тонны стеклоомывающей жидкости. При проверке выяснилось, что на 500 бутылок с жидкостью российского производства у водителя не было никаких товаросопроводительных документов.

- По предварительной оценке стоимость товара составила 1,7 тысяч белорусских рублей, - рассказали в Могилевской таможне. - По данному факту Могилевской таможней начат административный процесс в соответствии со ст. 13.12 КоАП Республики Беларусь «Нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров». Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на юридическое лицо до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.

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