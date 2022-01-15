Задержан поезд, отключено электричество: последствия непогоды в Могилевской области

В Могилевской области ликвидируют последствия стихии: в первую очередь спасатели работают на важных для жизнеобеспечения объектах. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

По словам начальника Могилевского областного управления МЧС Сергея Демидова, на данный момент работает комиссия по ЧС при Могилевском облисполкоме. "По всей области задействованы аварийные бригады, которые занимаются устранением последствий сильного ветра, - отметил он. - В первую очередь спасатели работают на объектах, которые влияют на жизнеобеспечение населенных пунктов и движение транспорта. На ликвидацию последствий стихии мобилизованы все силы".

В регионе подразделения МЧС на 17.00 12 раз привлекались для оказания помощи, в том числе 11 - на уборку упавших деревьев. Поступили сообщения о повреждении кровель 5 сельскохозяйственных объектов в Бобруйском, Кировском, Осиповичском районах, а также кровель жилых домов в Круглом.

Произошла остановка ОАО "Могилевхимволокно" на 5-10 минут (время остановки и причины уточняются), работа предприятия восстановлена.