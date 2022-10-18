Задержан директор могилевской коммерческой компании, перепродававшей по завышенным ценам мясную продукцию в школы и больницы

Комитетом госконтроля пресечена противоправная деятельность могилевского общества с ограниченной ответственностью по необоснованному повышению цен на поставляемую учреждениям образования и здравоохранения продукцию.

Как сообщили в КГК, Установлено, что могилевский посредник на протяжении 2020-2021 годов перепродавал мясную продукцию (колбасные изделия, полуфабрикаты, свинина, говядина, мясо кур и др.) бюджетным организациям образования и здравоохранения с оптовыми надбавками, превышающими предельную надбавку, установленную законодательством.

Причиненный государству ущерб в результате завышения организацией предельных оптовых надбавок составил более 18 тысяч рублей. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении директора общества возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый задержан.

mogilevnews.by