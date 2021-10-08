Задержан бобруйчанин-наркодилер с крупной партией психотропа
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На 22-летнего бобруйчанина вышел областной наркоконтроль, пресекая деятельность интернет-магазина по распространению запрещенных веществ. Молодого человека задержали с поличным 5 октября. В его автомобиле изъято более 260 г мефедрона, упаковочный материал, весы и изолента.
Установлено, что накануне задержанный получил 500 г психотропа и расфасовал на мелкие дозы в съемной квартире. Часть успел разложить по тайникам в Могилеве и Орше. Также в машине горожанина нашли деньги, полученные в результате преступной деятельности.
В отношении бобруйчанина возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков, он водворен в ИВС.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.
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