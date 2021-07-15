Задержали с двумя увесистыми сумками. В Бобруйске пресекли попытку кражи с предприятия
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Мужчину с двумя увесистыми сумками задержали сотрудники Бобруйского отдела охраны при выходе с территории одного из предприятий города в ходе проведения рейдовых мероприятий. Как сообщили в областном управлении Департамента охраны МВД, в сумке находились 197 полиэтиленовых пакетов и 2 кг растворителя известной марки.
- Установлено, что похищенное имущество гражданину передала его жена, которая работает в службе охраны вышеуказанного объекта. 58-летняя местная жительница вину не признала, от пояснений отказалась. Женщину привлекли к административной ответственности за мелкое хищение, - отметили в ведомстве.
по материалам mogilevnews
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