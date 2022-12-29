«Задача непростая, но выполнимая». В Бобруйске утвердили проект прогноза социально-экономического развития и бюджета на 2023 год

На заседании Бобруйского горисполкома и на 46-й очередной сессии городского Совета депутатов 28 декабря рассмотрели и утвердили вопросы о прогнозе социально-экономического развития и бюджета города на 2023 год.

Председатель городского исполнительного комитета Игорь Кисель озвучил ключевые показатели, которые определены решением Могилевского облисполкома. Это рост заработной платы, инвестиций в основной капитал и совокупного поступления доходов в бюджет.

Установлены 8 основных заданий по наращиванию экспорта товаров и услуг, розничного товарооборота, ввода в эксплуатацию жилья...

Игорь Николаевич обратил внимание руководителей, что задача поставлена непростая, но выполнимая. Для ее решения требуются напряженная, эффективная работа и взаимодействие во всех сферах.

С докладом о прогнозе социально-экономического развития на будущий год выступила начальник управления экономики горисполкома Ольга Мохначева. Отметив, что проект учитывает тенденции и итоги работы экономики города по основным показателям в нынешнем году, Ольга Юрьевна привела некоторые из них.

Год был непростым из-за санкционного давления, которое «стало вызовом экономике, но не препятствием для развития». Большинство бобруйских предприятий выпускает востребованную продукцию и сумело перестроить работу в новых условиях. Сохранялась положительная динамика промышленного производства: обеспечен рост более чем на четверть (134 процента).

От реализации продукции получено более 250 миллионов рублей прибыли (в 2,5 раза выше, чем в 2021 году). Рентабельность продаж возросла до 8,1 процента. Практически в два раза снизилось количество убыточных предприятий. Создано 106 новых коммерческих организаций.

По прогнозу на следующий год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата к декабрю должна увеличиться до 116,3 процента, что составит 1490 рублей (в 2022-м – 1265 рублей).

Показатель по совокупным поступлениям доходов в городской бюджет за 2023 год достигнет 108,4 процента. Рост инвестиций в основной капитал за год – 130 процентов в сопоставимых ценах к 2022 году.

Ольга Мохначева рассказала, что выполнять эти параметры социально-экономического развития будут, в том числе, за счет реализации крупных инвестиционных проектов (объем инвестиций – около 65 миллионов рублей) на промышленных предприятиях города, среди которых «БР-Вуд», завод ТДиА, «Белшина», «Бобруйскагромаш». Будет развиваться и инфраструктура Бобруйска: строительство жилья, детского сада на 240 мест в Киселевичах, реконструкция мостов, создание торговых объектов. В жилищно-коммунальных и энергоснабжающих организациях тоже планируется реализация ряда проектов.

– Важнейшая задача, которая стоит перед исполнительной властью, на мой взгляд, – это улучшение благосостояния жителей Бобруйска. Одним из главнейших параметров является рост заработной платы, поэтому наша задача – сделать все, чтобы не только достичь установленного уровня, но и превысить его. Сконцентрировав усилия на выполнении целевых показателей, мы сохраним устойчивость экономики, продолжим развитие реального сектора экономики, повысим качество жизни наших горожан, – завершила доклад начальник управления экономики.

О прогнозе бюджета Бобруйска на 2023 год рассказала начальник финансового управления горисполкома Галина Ярош.

В проекте бюджета заложена сумма доходов более 447 миллионов рублей, из которых 43,1 процента составят налоговые и неналоговые платежи. Почти 84 процента расходов бюджета запланированы на первоочередные статьи (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, субсидирование жилищно-коммунальных и транспортных услуг и другие).

На социально-культурную сферу будет направлено более 81 процента (365 миллионов рублей) от всех расходов, наибольшие суммы – на сферы здравоохранения и образования. На отрасли городского хозяйства (транспорт, ЖКХ) выделят 13,6 процента объема расходов бюджета. Расходы на капитальное строительство прогнозируются в сумме около 7 миллионов рублей. Из бюджета города будет финансироваться 15 государственных программ, направленных на здоровье и демографическую безопасность населения, образование и молодежную политику, обеспечение комфортным жильем и создание благоприятной среды и другие социально значимые цели.

– Основной целью бюджетной и налоговой политики остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. В уходящем году в этом направлении сделано немало. Впереди ждет не менее напряженная работа. Что касается расходной части, важная задача очередного финансового года – экономное и рациональное расходование бюджетных средств, – подвела итог выступления начальник финансового управления.

Председатель горисполкома Игорь Кисель настроил руководителей на напряженную работу в наступающем году и напомнил, что целевые задачи и выход на запланированные параметры увязаны с пятилетней программой социально-экономического развития Бобруйска.

Для выполнения ключевых показателей предприятиям будут установлены и доведены задания с учетом работы за 2022 год.

Игорь Николаевич отметил, что устойчивая работа реального сектора экономики позволит выполнить социальные гарантии перед гражданами.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича