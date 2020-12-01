Зачем «собирать» почечные камни? Отвечает судебный эксперт-химик

Государственные медицинские судебные эксперты-химики УГКСЭ по Могилевской области освоили и успешно проводят исследования по определению химического состава почечных камней.

Знание химического состава почечных камней (конкрементов) – один из важнейших факторов в выборе метода лечения болезни, а также в профилактике рецидива. Дело в том, что некоторые типы камней вполне возможно растворить с помощью соответствующей терапии. В иных же случаях для лечения болезни показано оперативное вмешательство.

Основная причина образования почечных камней – нарушение обмена веществ, особенно изменение водно-солевого и химического состава крови. Кроме наследственной предрасположенности к факторам риска мочекаменной болезни относятся особенности питания, обусловленные спецификой национальной кухни или особыми предпочтениями человека, а также химический состав питьевой воды.

Указанным заболеванием могут страдать люди всех возрастных групп – от новорожденных до пожилых. От возраста больного, как правило, зависит тип и состав мочевого камня.

В зависимости от химического состава известны четыре основных типа почечных камней:

Уратные – состоящие из мочевой кислоты и ее солей (натриевой и калиевой), твердые и гладкие, кирпичного или желто-оранжевого цвета. Уратные камни можно растворить, особенно если они небольшого размера. Для этого требуются ощелачивание мочи, специальная диета, прием мочегонных препаратов. Оксалатные камни – наиболее часто встречающийся тип. Образуются в почках вследствие избытка кальциевых солей щавелевой кислоты. Это камни большой плотности, черно-серого цвета, с шипованной поверхностью, не поддаются растворению. Фосфатные камни – состоят из кальциевых солей фосфорной кислоты. Гладкие или чуть шероховатые конкременты белого цвета с мягкой консистенцией. Чаще всего образуются в щелочной моче при нарушении обмена веществ. Лечение в этом случае должно быть направлено на подкисление мочи при помощи определённой диеты (употреблением в пищу кислых соков, минеральных вод, настоев корня винограда, барбариса, шиповника). Струвитные камни – имеют инфекционную природу, образуются в результате застоя мочи или жизнедеятельности бактерий. Отличаются быстрым ростом и мягкой структурой. Их поверхность гладкая или шероховатая, цвет – белый или светло-серый. Чаще всего возникают у женщин. Лечение струвитных камней с помощью фитотерапии и лекарственных препаратов неэффективно.

Специалисты отмечают, что более 60% камней – смешанные по своему составу.

«В связи с имеющимся разнообразием типов почечных камней различаются и методы лечения мочекаменной болезни, – поясняет Виктор Глушков, начальник управления лабораторных исследований вещественных доказательств биологического характера УГКСЭ по Могилевской области. – В зависимости от строения и состава камня, врачи выбирают консервативную либо оперативную методику лечения пациента. Кроме того, понимание причины образования камня и знание его химического состава помогут врачам принимать меры, направленные на профилактику рецидива заболевания. В связи с этим, в российских, американских и европейских рекомендациях по лечению и профилактике мочекаменной болезни определено, что каждый камень (его фрагмент), отошедший самостоятельно либо полученный с помощью хирургического вмешательства, должен быть исследован с целью установления его химического строения. Пациент, страдающий мочекаменной болезнью, может лично обратиться к судебным экспертам-химикам ГКСЭ и по результатам исследования камней получить исчерпывающие ответы на вопросы об их химическом составе».