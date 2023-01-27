Зачем обрезают зимой городские деревья?

«Зачем обрезают зимой городские ивы на Георгиевском?» – поинтересовался Михаил. Читатель рассказал, что на днях увидел, как в городе активных ходом идет стрижка деревьев. Ему кажется, что лучшее время для этих работ – осень.

К слову, неделей раньше генеральный директор ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александр Шостак анонсировал масштабную зимнюю обрезку деревьев в городе.

Мы также узнали, что зимняя обрезка для городских деревьев отнюдь не вредна, главное – учесть некоторые нюансы. Зимняя обрезка позволяет сформировать здоровую крону, которая хорошо продувается, а также устранить очаги болезней и укрытия вредителей.

Густая листва не мешает процессу, ветки хорошо просматриваются. Так легче заметить и удалить проблемную часть.

При зимней обрезке уменьшается и вероятность отставания коры. А еще при небольшом «минусе» древесину легче пилить, да и срез получается ровнее. Кроме того, зимой замедляется развитие патогенных микроорганизмов, а это значит, что и риск заражения здорового дерева значительно уменьшается. К тому же обрезать можно без опасения, что вот-вот начнется сокодвижение.

Считается, что с конца января до начала марта можно проводить зимнюю обрезку сада. Главное – успеть управиться до начала сокодвижения. Важное условие – соблюдение температурного режима (не ниже −5°). Для работы выбирают ясный сухой день. В морозную зиму обрезка может спровоцировать появление стволовых язв, поэтому в таком сезоне работы переносят на конец зимы.