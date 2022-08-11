Зачем нужна бустерная вакцинация

Сколько лет насчитывает история вакцинации, столько часть населения воспринимает ее скептически. Парадокс заключается в том, что вакцины стали жертвой собственной эффективности. Благодаря тому, что это самый продуктивный метод профилактики инфекций, некоторые из них стали настолько редкими либо даже исчезли, что люди перестали воспринимать их как опасность. Например, начали сомневаться в необходимости прививок против дифтерии, кори, столбняка. Однако эти инфекции как раз и редки, потому что в свое время проходила массовая вакцинация.

Коронавирус оказался уникальным: он высокозаразен и тотально распространяется среди населения. Чем отличается иммунитет у переболевших вирусом и привитых и как долго он способен защитить от новых циркулирующих штаммов? Мы проанализировали мнения представителей власти, науки и здравоохранения и предлагаем вам сделать свои выводы.

Елена Короткова, первый заместитель министра здравоохранения Рес­публики Беларусь:

– Сейчас заболеваемость в стране на крайне низких показателях, поэтому и возникло такое впечатление, что коронавирус ушел. Но это не время расслаб­ляться, а время подготовиться. Потому что никто в мире не может дать прогноз дальнейшего развития пандемии. Необходимо пройти вакцинацию или бустеризацию, если этого еще не сделали. Самое время подготовиться даже к самому неблагоприятному развитию событий. Тем, у кого после вакцинации или ревакцинации прошло полгода, нужно провести или ревакцинацию, или бустеризацию, иммунитет вырабатывается три недели.

Александр Гинцбург, академик, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, РФ:

– Мы не можем сказать, что опасность стала меньше. Мы стали относительно более опытными, и каждый в отдельности на популяционном уровне выработал определенную манеру поведения. Современные вакцинные препараты управляют этой инфекцией. Омикрон — уже третий на сегодня штамм среди широко распространившихся за последние три года. Он стал мягче не благодаря тому, что произошло привыкание, а в первую очередь потому, что мы стали использовать вакцинные препараты и у большинства в человеческой популяции появились антитела, под действием которых происходит эволюция возбудителя.

Когда наша популяция стала носителями антител к коронавирусу, вирус начал эволюционировать в ту сторону, когда его вирулентность и патогенность стали ослабевать.

При этом никто не гарантирует, что степень его инфекционности, то есть возможности передаваться от одного человека к другому, тоже уменьшилась. Это совсем не так. Я рекомендую использовать «Спутник Лайт», который в свое время стал бустирующим, то есть усиливающим эффект двух предыдущих вакцинаций. Это привело к эффекту высокого уровня антител у вакцинированного, а в некоторой перспективе к тому, что антитела, которые появляются у человека в результате бустерной вакцинации, в силу устройства нашей иммунной системы начинают на три порядка сильнее связываться со своей мишенью. На научном языке это называется авидностью.

Антитела в результате бустирования созревают, у них повышаются специфичность и реактогенность, когда иммунная система использует антитело в качестве матрицы, чтобы подогнать его к новому белку, попадающему в наш организм. Иначе говоря, человек с достаточно высоким уровнем антител, контактируя с новыми вариантами вируса, постоянно подгоняет свои антитела под эти варианты. Так человеческая популяция становится более устойчивой к новым вариантам вируса. Ковид — тяжелая инфекция, унесшая в 6-7 раз больше жизней, чем грипп. Поэтому вывод один – надо заранее готовиться.

Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета, врач-инфекционист:

– По мировым данным, существенная часть общества относится к вакцинам осторожно, но не против вакцинации. А дело в том, что много лет общество оценивало эффективность вакцинации по результату как «заболел/не заболел», тогда как эффективность вакцин против COVID-19 определяют по количеству тяжелых случаев и умерших среди привитых и непривитых. Менее интересен и менее важен на сегодня процент заболевших. Ведь легкое и бессимптомное заболевание никак не влияет на дальнейшую жизнь человека. А вот тяжелое течение и смерть – то, что оставляет рубец в обществе.

При любых вирусных инфекциях, вызванных разными штаммами одного вируса, есть определенный перекрестный компонент защиты. Термин «гибридный иммунитет» не новый, но в отношении COVID-19 он особенно актуален. Принцип вакцинации заключается в том, что, даже если состав возбудителя несколько изменился, привитый человек защищен больше, чем невакцинированный. В случае COVID-19 болеть можно неоднократно, фиксируются случаи, когда ковид-­инфекцией болели по 5-6 раз. Если говорить об иммунитете выздоровевших, то есть реконвалесцентов, как правило, он менее стойкий и напряженный, чем поствакцинальный. Перенесенный ковид ни коим образом не гарантирует защиту от повторного заболевания. Давайте не забывать об иммунокомпрометированных пациентах, которые есть почти в каждой белорусской семье. Значительное количество белорусов перенесло химиотерапию по поводу онкологических, гематологических заболеваний. Многие принимают глюкокортикостероиды и другие препараты, снижающие иммунный ответ. Пациенты после трансплантации пожизненно принимают иммуносупрессанты, чтобы не отторгались органы и ткани. У людей со сниженным иммунитетом даже омикрон может протекать несколько тяжелее.

Есть дети с первичными иммунодефицитами, у которых с рождения снижена функция иммунной защиты, и их на самом деле немало. Кстати, не все родители знают, что их ребенок имеет первичный иммунодефицит. Чтобы защитить от инфекции, хорошо, чтобы в том коллективе, который ребенок посещает, все были привиты. И даже если у него вакцинация оказалась не совсем эффективна вследствие дефектов иммунной системы, он будет защищен «зонтом», «коконом». Это так и называется – коконная вакцинация, когда вокруг человека с ослабленной иммунной системой формируется защитный кокон: все его близкие привиты, и вирус просто не может подобраться.

Каждому стоит подумать о вакцинации и защитить не только себя, но и тех, кто более уязвим. Это вопрос ответственности за общество.

Александр Тарасенко, главный государственный санитарный врач Беларуси:

– Мы ожидаем рост заболеваемости с начала сентября, поэтому рекомендуем всем гражданам, особенно из групп риска, имеющим хронические заболевания, работающим на транспорте, в сфере бытового обслуживания, медикам, активно бустерироваться. Вместе с тем показатели вакцинации населения Бобруйска и Бобруйского района неплохие – более 70% населения уже привиты законченным курсом вакцинации. Около 30% детей в возрасте 12-17 лет вакцинированы. 25% населения получили дополнительную бустерную дозу вакцины. Стоит подчеркнуть, что после перенесенного заболевания, вызванного коронавирусом, вакцинация может проводиться не ранее чем через 2 недели после выздоровления, если болезнь протекала в легкой форме. Для средней степени тяжести период от выздоровления до вакцинации составит 4 недели. Лицам, которые перенесли тяжелую форму инфекции, а заболевание имело осложнения, медики рекомендуют прививаться не ранее чем через 6 и 8 недель соответственно. А для жела­ющих обследоваться на наличие вируса Covid-19 такая возможность имеется в учреждении здравоохранения «Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии». Исследование проводится методом ПЦР, результат выдается в день обращения.

Здоровье человека, несомненно, среди жизненных цен­ностей занимает верхнюю ступень. Это непременное условие благополучия человека и его счастья. Общественное и индивидуальное здоровье каждого человека взаимосвязаны, и одно зависит от другого. Сделайте правильный выбор – защитите себя и близких!