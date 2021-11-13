Забрал сбережения бывшей жены – в Могилеве судебные эксперты помогли установить вора

Могилевчанка обратилась в Октябрьский РОВД Могилева по факту кражи – из ее квартиры пропало более 4 с половиной тысяч долларов США. Об этом ЧП Bobrlife сообщила Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области.

Как сообщила потерпевшая прибывшим на место происшествия правоохранителям, свои сбережения она хранила в полиэтиленовом пакете вместе с банковскими чеками о покупке валюты в комоде под одеждой. Неожиданно для себя она вдруг обнаружила, что из всей накопленной суммы осталось только несколько купюр. В совершении кражи она подозревала своего бывшего супруга, который два месяца назад приходил навещать ребенка и несколько часов находился в квартире.

Сотрудники милиции задержали бывшего супруга потерпевшей, а специалист Могилевского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз в ходе проведения осмотра места происшествия выявил на пакете, где потерпевшая хранила валюту, след пальца руки. При проверке изъятого следа по базе АДИС «Дакто-2000» судебными экспертами установлено, что он оставлен 36-летним могилевчанином – бывшим супругом потерпевшей.

Уголовное дело в отношении мужчины Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета передано в прокуратуру для направления в суд.