Заботливая поликлиника, новые объекты и допнаборы в колледжи: Богдан о планах в здравоохранении

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО "Белорусский союз женщин" Елена Богдан в эфире телеканала СТВ рассказала о планах, которые ей предстоит реализовать на новом посту, передает.

"Первое - это изменение порядка организации оказания медицинской помощи в городе. Прежде всего это амбулаторно-поликлиническое звено. Идеология заботливой поликлиники во взрослой службе, заботливой поликлиники с организацией отделений приема экстренных пациентов в педиатрии, команды врача общей практики, межрайонных специализированных центров - эта работа должна быть завершена", - сказала Елена Богдан.

В стационарном звене запланировано строительство ряда объектов. В частности, рассматривается вопрос строительства взрослой инфекционной больницы в Минске.

Прорабатывается возможность увеличения дополнительного набора в медицинские колледжи. "Мы планируем взять на 10 мест людей, у которых ограничены возможности по зрению, чтобы подготовить их как массажистов", - сказала Елена Богдан. Рассматривается также вопрос дополнительного набора после базовой школы в медколледжи.

Среди других актуальных задач - работа с молодыми кадрами. "Работаем с резервом кадров, чтобы готовить молодых управленцев на должности заведующих отделениями, заместителей главных врачей, руководителей", - отметила председатель комитета по здравоохранению.