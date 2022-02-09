Заболевших омикроном COVID-19 предупредили о новом болезненном симптоме

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил о повышенной чувствительности у заболевших штаммом омикрон коронавиурса COVID-19.

По его словам, у зараженных омикроном стал выявляться новый симптом, который приносит пациенту боль. Речь, как он пояснил, идет о гиперестезии. У заболевшего, по словам врача, болит все тело. Болибок предупредил: «Причем если до человека дотрагиваться, у него не болит ничего, однако если нажать руками, то кожа, кости, мышцы — везде ощущается боль, вплоть до крика». Гиперестезия, как пояснил к.м.н.

Николай Крючков, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов. Человек при этом может ощущать в различных частях тела покалывание, онемение, боль, холод или еще что-то.

НБ