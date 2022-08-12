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COVID-19

Заболевшие COVID-19 стали реже терять обоняние

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Заболевшие COVID-19 стали реже терять обоняние

Потеря обоняния при заболевании COVID-19 сейчас встречается крайне редко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Потеря обоняния при коронавирусной инфекции сейчас встречается крайне редко, наиболее распространенные симптомы болезни – невысокая температура, боль в горле, кашель, слабость и боли в мышцах, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Наиболее распространенными симптомами «омикрона» сейчас являются невысокая температура, чувство першения и болезненные ощущения в горле, кашель, а также слабость и боли в мышцах, отметили в ведомстве. В большинстве случаев болезнь протекает легко, поэтому многие пациенты болеют дома, под наблюдением участкового врача, уточнили в Роспотребнадзоре.

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