Заболеваемость COVID-19 в мире растет: за неделю заразились 23,6 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за неделю возросло почти на 23,6 млн. Это примерно на 10% больше, чем было выявлено за предыдущие семь дней, и стало новым максимумом с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС.

26 января был зарегистрирован суточный максимум заразившихся COVID-19 - 3,97 млн. Но в ряде стран, где пик заболеваемости пришелся на начало января, сейчас она резко пошла вниз.

Рост заражений пришелся на Францию, Германию, Нидерланды, Турцию, многие восточноевропейские страны.

Во Франции, в частности, уже регистрируют свыше 500 тыс. новых случаев заражения в сутки, но в последние дни заболеваемость начала снижаться. Среди других западноевропейских стран взрывной характер распространения инфекции отмечается в Германии, где за неделю выявили свыше 880 тыс. инфицированных. Это почти в полтора раза больше, чем за предыдущие семь дней. В Нидерландах суточные показатели превысили 70 тыс. новых случаев, при этом в предыдущую осеннюю волну они слегка превышали 20 тыс.

Темпы распространения инфекции увеличились и в государствах Восточной Европы. В Чехии за неделю выявили около 240 тыс. инфицированных - почти на 100 тыс. больше, чем за предыдущий аналогичный период. В Польше за семь дней заболели 320 тыс. человек - вдвое больше.

Резкий рост показателей отмечен в Бразилии: свыше 1,2 млн заразившихся за неделю, на четверть больше, чем за предыдущую.

В Турции заболеваемость также достигла пика: 29 января в стране было выявлено около 95 тыс. новых случаев, что стало новым максимумом.

В России за неделю зафиксировали свыше 628 тыс. заболевших, что примерно вдвое превышает показатель предыдущих семи дней.

В США заболеваемость за неделю упала в полтора раза - за минувшие семь дней там выявили 2,9 млн случаев заражения.

В Индии в начале недели выявляли свыше 300 тыс. заболевших в сутки, в конце - уже менее 240 тыс.

В Великобритании все еще регистрируют свыше 100 тыс. новых случаев в сутки, однако это почти вдвое меньше, чем в начале января. Заболеваемость пошла вниз и в ряде других европейских стран: в Италии она снизилась за семь дней на 10%, в Испании - почти на 15%.

Снижается заболеваемость и в ряде латиноамериканских стран. В Колумбии за семь дней она опустилась почти на 50%, в Аргентине - на 30%, в Мексике - на 10%.

Смертность из-за COVID-19 в мире за неделю выросла на 35%. Всего зарегистрировано 63 тыс. летальных случаев. Самый высокий показатель - в США, где ежедневно из-за COVID-19 умирают более 3 тыс. человек.

Почти вдвое возросла смертность в Бразилии, где каждый день регистрируют свыше 700 летальных случаев - самый высокий показатель с сентября прошлого года.

Рост смертности фиксируется в Италии, Испании, Франции, где ежедневно умирают более 300 человек, хотя долгое время показатель держался на уровне 100.