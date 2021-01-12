Заболеваемость COVID-19 ниже прогноза – министр здравоохранения

Некоторые медучреждения возвращаются к обычному режиму работы, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

- Еще до Нового года, до праздничных мероприятий мы заметили достаточно устойчивую тенденцию по снижению заболеваемости, она касается всех регионов. Такую же ситуацию наблюдали и во время праздничных дней. Исходя из имеющихся данных, было принято решение о том, чтобы некоторые наши учреждения вышли из так называемого режима работы инфекционных стационаров, - сказал Дмитрий Пиневич.

- В частности, в Минске к обычному режиму работы возвращается 2-й родильный дом. Поэтапно к работе по своему профилю переходит Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине. Здесь принимают пациентов, нуждающихся в ранней реабилитации после перенесенных сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний. Аналогично - по всем регионам. Остальные республиканские научно-практические центры работали и работают в обычном режиме, - подчеркнул министр.

Что касается в целом заболеваемости COVID-19, Дмитрий Пиневич заметил, что на данный момент реальная картина несколько оптимистичнее, чем прогнозировалось.

- То есть заболеваемость даже на более низком уровне, чем это в наших прогнозах, - отметил он, вместе с тем добавив, - что «с коронавирусом будем жить до конца весны».

После выходных в течение нескольких дней прогнозируется рост числа случаев обращения к медикам, что связано с так называемым отсроченным обращением. Это ежегодная тенденция, которая была и до пандемии. Затем, как ожидается, заболеваемость пойдет на спад, но резкого снижения ожидать не стоит.

- Я думаю, до середины - конца февраля будет падение, затем, возможно, небольшой рост, связанный с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности, гриппа, - сказал министр. - Но мы полагаем, что вовремя проведенная вакцинация (в этом году вакцинировано более 40% населения) позволяет прогнозировать невысокий подъем заболеваемости. К началу весны мы увидим эффект от вакцинации.

Дмитрий Пиневич также отметил снижение числа тяжелых пациентов на 10-15%. Информация анализируется руководством Минздрава ежедневно (включая выходные и праздничные дни) в ходе видеосовещаний с участием представителей всех областей и Минска. На постоянном контроле наличие необходимой аппаратуры, в том числе для кислородного обеспечения пациентов.

Также на контроле вопросы жизнеобеспечения учреждений здравоохранения в связи с наступлением более низких температур. Внимание уделено бесперебойному теплоснабжению, электроснабжению, снабжению кислородом. Во всех регионах, несмотря на выходные, учреждения здравоохранения не переходили на праздничный режим, работали мониторинговые группы.