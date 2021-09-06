Заблудившуюся пенсионерку искали в Глусском районе
mogilevnews 45 0
Заблудившуюся пенсионерку искали в Глусском районе. По информации МЧС, сообщение о пропавшей в лесном массиве возле д. Жуковичи пенсионерке 1964 г.р. поступило 4 сентября около 20.45.
В полночь женщину обнаружили работники МЧС, в медицинской помощи она не нуждалась.
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