Заблудившуюся пенсионерку искали в Глусском районе. По информации МЧС, сообщение о пропавшей в лесном массиве возле д. Жуковичи пенсионерке 1964 г.р. поступило 4 сентября около 20.45.

В полночь женщину обнаружили работники МЧС, в медицинской помощи она не нуждалась.