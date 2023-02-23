За январь в Бобруйске зарегистрировано 9 преступлений в сфере мошенничества при покупках в интернете на общую сумму 12 540 рублей. Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Александра Манько, больше всего преступлений совершено в отношении женщин, которые в одной из социальных сетей покупали одежду.

- Мошенники изобретают все новые формы обмана людей, а наиболее распространенным видом остается хищение денежных средств с карт-счетов граждан, - отмечает Александра Манько. - Причем в большинстве случаев эти преступления становятся возможны в результате беспечных действий самих людей, предоставивших реквизиты доступа к своим банковским счетам.

УВД Бобруйского горисполкома напоминает о простых правилах, чтобы не стать жертвой мошенничества:

– не переходите по сторонним ссылкам при покупках в интернет-магазинах, прежде чем купить товар - проверяйте отзывы о продавце;

– следует воздерживаться от предоплаты или перечисления задатков фирмам или людям, в которых вы не уверены;

– не вводите свои паспортные данные на присланных ссылках и не передавайте их третьим лицам;

– не заполняйте форму для получения якобы уже перечисленных денег, путем перехода по гиперссылке, ведущей на фишинговую страниц.

По материалам mogilevnews.by.