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За взятки задержан замдиректора одного из предприятий Бобруйска

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За взятки задержан замдиректора одного из предприятий Бобруйска

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали должностное лицо одного из предприятий Бобруйска. Мужчина отвечал в организации за линию капитального строительства.

Установлено, что фигурант неоднократно получал денежные вознаграждения от представителя строительной фирмы за благоприятное решение вопросов, связанных с заключением договоров на выполнение работ и их своевременной оплатой. Средства передавались наличными, которые он зачислял на свой карт-счет через банкомат. Установлено, что таким образом подозреваемый получил более 5 тысяч рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован, проверяется его причастность к аналогичным фактам.

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