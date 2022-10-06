За взятки задержан замдиректора одного из предприятий Бобруйска
62 0
Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали должностное лицо одного из предприятий Бобруйска. Мужчина отвечал в организации за линию капитального строительства.
Установлено, что фигурант неоднократно получал денежные вознаграждения от представителя строительной фирмы за благоприятное решение вопросов, связанных с заключением договоров на выполнение работ и их своевременной оплатой. Средства передавались наличными, которые он зачислял на свой карт-счет через банкомат. Установлено, что таким образом подозреваемый получил более 5 тысяч рублей.
Следователями возбуждено уголовное дело. Фигурант арестован, проверяется его причастность к аналогичным фактам.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
За взятки задержан замдиректора одного из предприятий Бобруйска
-
Плательщики Могилевской области после камерального контроля доплатили в бюджет Br4,1 млн
-
Экспедитор из Бобруйска проиграл деньги магазина в интернет-казино
-
За 9 месяцев в Могилевской области произошло 550 пожаров
-
Двое граждан России пытались ввезти в Беларусь более 80 кг гашиша