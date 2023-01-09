За выходные в Могилевской области задержано 11 пьяных водителей и 35 бесправников
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Как сообщили в УВД облисполкома, за прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудниками ГАИ области выявлено 877 нарушений ПДД, задержано 11 пьяных водителей и 35 бесправников.
268 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 58 из которых находились в нетрезвом состоянии.
По материалам mogilevnews.by.
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