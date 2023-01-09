Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

За выходные в Могилевской области задержано 11 пьяных водителей и 35 бесправников

1 0

За выходные в Могилевской области задержано 11 пьяных водителей и 35 бесправников

Как сообщили в УВД облисполкома, за прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудниками ГАИ области выявлено 877 нарушений ПДД, задержано 11 пьяных водителей и 35 бесправников.

268 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 58 из которых находились в нетрезвом состоянии.

По материалам mogilevnews.by.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿