За выходные в Могилевской области задержано 11 пьяных водителей и 35 бесправников

Как сообщили в УВД облисполкома, за прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудниками ГАИ области выявлено 877 нарушений ПДД, задержано 11 пьяных водителей и 35 бесправников.

268 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 58 из которых находились в нетрезвом состоянии.

По материалам mogilevnews.by.