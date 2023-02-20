За выходные в Могилевской области задержали 10 пьяных водителей и 24 бесправника
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За прошедшие выходные дни на территории Могилевской области сотрудники ГАИ выявили 896 нарушений ПДД, задержали 10 пьяных водителей и 24 бесправника.
Как сообщили в УВД облисполкома, 276 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушения ПДД, 87 из которых находились в нетрезвом состоянии.
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