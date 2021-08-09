За выходные в Бобруйске произошло 2 пожара

В субботу днем 7 августа поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре в квартире на улице Интернациональной.
По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение внутри квартиры, создалось плотное задымление. Хозяев на месте не было.
Спасатели вовремя ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на соседние квартиры.
В результате пожара поврежден диван, постельные принадлежности, оконный деревянный блок, закопчены стены, потолок. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
МЧС напоминает: спасти дом от пожара – задача каждого хозяина. Чаще к пожару приводит человеческая беспечность. Не курите в постели. Не выбрасывайте незатушеные сигареты с балконов. Перед уходом из дома закрывайте форточки во избежание попадания окурка. Установите в жилых комнатах квартиры автономные пожарные извещатели. Они помогут оповестить вас и ваших соседей о пожаре на ранней стадии. Соблюдайте правила безопасности.
8 августа в 15.52 поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре сарая на улице М.Бобровой.
По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение четырех хозяйственных построек открытым пламенем. Постройки находились вблизи друг от друга, угроза создалась и для жилых домов в нескольких метрах от пожара.
Спасатели не допустили распространения пламени на жилые дома. В результате огнем уничтожены кровля, перекрытие в двух сараях и гараже. Повреждена кровля второго гаража, стены внутри и снаружи двух сараев. Пострадавших нет.
Причина такого пожара стал оставленный без присмотра костер.
МЧС напоминает: использовать специальные приспособления для приготовления пищи, разводить костры следует при условии обеспечения непрерывного контроля за процессом горения и тления. Места для разведения костров должны быть очищены от горючих веществ и материалов, сухой растительности и обеспечены средствами тушения. Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.
По окончании процесса горения остатки горящих (тлеющих) материалов должны быть потушены до полного прекращения тления.
В случае пожара звоните 101 или 112.