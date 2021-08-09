За выходные в Бобруйске произошло 2 пожара

8 августа в 15.52 поступило сообщение Бобруйским спасателям о пожаре сарая на улице М.Бобровой.

По прибытию первых подразделений МЧС происходило горение четырех хозяйственных построек открытым пламенем. Постройки находились вблизи друг от друга, угроза создалась и для жилых домов в нескольких метрах от пожара.

Спасатели не допустили распространения пламени на жилые дома. В результате огнем уничтожены кровля, перекрытие в двух сараях и гараже. Повреждена кровля второго гаража, стены внутри и снаружи двух сараев. Пострадавших нет.

Причина такого пожара стал оставленный без присмотра костер.