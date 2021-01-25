За выходные в Беларуси под колесами авто погибли два человека, девять травмированы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Установлен 101 водитель, управлявший транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 317 водителей не имели права управления транспортным средством.

"В начале недели, как обещают синоптики, практически по всей стране пройдут снег и мокрый дождь. Беспокойства водителям добавит туман. Главная рекомендация - соблюдать безопасную дистанцию и воздержаться от резких маневров", - отметили в МВД.