За выходные в Беларусь прибыли 707 граждан Украины
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За выходные в Беларусь прибыли 707 граждан Украины, 702 из которых - транзитом через страны ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Большинство граждан Украины по-прежнему прибывают на белорусскую территорию транзитом через страны ЕС.
"С 6.00 6 мая по 6.00 10-го в нашу страну проследовали 707 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу - 5, транзитом через Польшу - 581, через Литву - 98, Латвию - 23, - рассказали в ГПК. - Напоминаем, что иностранцам, прибывающим в Республику Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда в нашу страну не нужен ПЦР-тест (сертификат)".
Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.
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