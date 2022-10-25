За время акции «Аднавім лясы разам!» в Беларуси высажено свыше 6,5 млн деревьев

За время проведения акции "Аднавім лясы разам!" по всей Беларуси высажено свыше 6,5 млн деревьев. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

С 8 по 22 октября в стране проходила республиканская добровольная акция "Аднавім лясы разам!", главной целью которой было помочь в восстановлении лесов, пострадавших в результате сильных ураганных явлений. В мероприятии приняли участие более 21 тыс. человек - работники лесной отрасли, волонтеры и другие. "В течение нескольких недель они создавали новые лесные культуры на ветровально-буреломных участках. При этом акцент в ходе нынешней кампании был сделан на восстановлении лесов наиболее пострадавшей Могилевской области. Создание лесных культур осуществлялось более чем на 1,2 тыс. участков. Всего за время проведения акции было высажено свыше 6,5 млн деревьев. В основном это сосна, береза, ель и дуб", - пояснили в ведомстве.

Помощь Могилевской области в восстановлении лесов оказали не только волонтеры, но и коллеги из других регионов. К примеру, центральный аппарат Министерства лесного хозяйства работал в Могилевском лесхозе, Минского и Гомельского ГПЛХО - в Быховском, Брестского и Гродненского - в Чаусском, Витебского - в Климовичском. Участие в акции также приняли руководители и центральные аппараты различных государственных органов и структур: Комитета государственного контроля, Оперативно-аналитического центра при Президенте, Министерства внутренних дел, Центризбиркома и других.

В рамках акции "Аднавім лясы разам!" было также заложено несколько десятков памятных аллей, наведен порядок вблизи памятных мест.