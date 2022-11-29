За трое суток в Бобруйске выпала декадная норма осадков
Высота снежного покрова превысила 20 сантиметров
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В последние дни календарной осени наблюдается рекордное количество осадков. За три дня – с 26 по 28 ноября в Бобруйске выпала декадная норма. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Светлана Запорожец, начальник метеорологической станции «Бобруйск».
– 26 ноября в Бобруйске выпало 7,2 мм осадков, 27-го – 3,8, 28-го – 4,5. 27 ноября высота снежного покрова превысила 10 сантиметров, на следующий день – 20.
Виктор Чабан, фото автора.
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