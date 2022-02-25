За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07%

За три дня досрочного голосования в референдуме уже приняли участие 24,07% граждан, которые включены в списки участников референдума. Такие данные сообщили в ЦИК.

В тройке лидеров – Гомельская область, где процент проголосовавших 27,61%, Могилевская (26,34%) и Брестская (25,07%) области. Следом идут Минская область (24,23%), Витебская (23,83%) и Гродненская (20,85%).

Наименьшее количество проголосовавших досрочно – в Минске. Здесь бюллетени для голосования получили 20,79% граждан от общего числа включенных в списки участников референдума.

Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

Центральная комиссия напоминает: граждане, которые зарегистрированы в одном месте, а проголосовать хотят по месту проживания, должны предъявить членам участковых комиссий документ, который подтверждает место проживания. Участковая комиссия рассмотрит каждый конкретный случай и примет решение.