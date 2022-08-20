За свободу слова замолвите слово, или Шпрот им в рот

На удивление бесстрашными выглядят некоторые недоевропейские страны. Маленькие такие страны, но до жути «независимые». Настолько независимые, что от них ни в Европе, ни где-либо в иной точке земного шара (да и за пределами него) не зависит ровным счетом НИ-ЧЕ-ГО. Ну а на какой ход событий, скажите на милость, может повлиять деградирующая периферия Европы с умирающей экономикой и разъезжающимся населением, которую уже успели «гордо» окрестить Вымиратами? И даже змагарская струйка белорусских уцекачов не смогла пополнить население этих стран до отметки уровня Балтийскго моря…

Вероятно, все уже догадались, что эти метафоры да эпитеты – о прибалтийской троице: Литва-Латвия-Эстония. И речь сейчас пойдет вовсе не о санкционной войнушке, в которой они даже роль пешек не осилят, – опустим это. Поговорим об информационной игре до последней капли чернил. Предваряя повествование, я бы добавила: игре в одни ворота, когда каждый гол – априори в свою же сетку. Особенно интересным представляется рассмотреть вопрос реализации свободы слова как раз не на образчике «аксакалов демократии», а именно на примере подобных купированных «хвостиков» Европы, которые одной ногой вроде бы вступили в ЕС, а другой все еще из партии не выпрыгнули.

В этих странах блокировка неугодных информационных ресурсов и «охота на ведьм» в отношении неудобных журналистов – новости абсолютно дежурные: никого не удивишь. Но вот поистине беспрецедентным стал случай с латвийским мальчиком, начинающим журналистом, взявшим безобидное трехминутное интервью у Александра Лукашенко во время международного фестиваля искусств «Славянский базар». Никакой политики в беседе, всего лишь наивные вопросы улыбчивого рыжеволосого подростка… Однако, даже это стало поводом для латвийских властей начать резонансное разбирательство, чинить допросы с пристрастием, вменять статьи за измену Родине и шпионаже, закрыть Рижскую детскую академию радио и телевидения, учеником которой был подросток. Это какой степени ушиб головного мозга получили тамошние власти, если у политических репрессий исчезли даже возрастные ограничения? И что это, если не открытый геноцид собственного народа?

Отбросив эмоции, можно было бы даже более-менее, с большой натяжечкой, понять подобную позицию: судорожная политика страха, приведшая к тирании, и все такое… Но именно понять, не оправдать. Ведь понимаем же мы, что где-то в Африке есть Эритрея, с процветающим тоталитаризмом. Понимаем. Но что уж поделать: мир не идеален, да и идеал понятие эфемерное. Нам ли судить и философствовать? Впрочем, вполне вероятно и другое: что американцу демократия, то эритрейцу смерть. У каждой страны свои нравы и свой путь. Это надо принимать, и не лезть в чужой монастырь со своим уставом, и уж тем более не ходить крестовыми походами, пытаясь супротив воли обратить других в псевдодемократическую секту. Таким чином мы и ту же Латвию, возможно, поняли бы, не будь она членом ЕС, а их политиканы не прикрывали бы разбухшую до неприличия диктатуру фиговым листком «демократии» и «свободы слова», возводя в канон свое маленькое болотце.

И нет смысла лить сейчас слезы о двойных стандартах и лицемерии: мол, другие страны, и Беларусь в том числе, обвиняют в отсутствии демократии, а своих оправдывают и по головке гладят. Да Бог им судья. Просто для себя необходимо осознать: что мир в целом очень далек от этой самой демократии, а вольнодумцам Руссо и Вальтеру, с которых несколько веков назад и началась эта свободолюбивая чехорда, вероятнее, навсегда суждено остаться в истории писателями-фантастами, нежели создателями некого «Домостроя» свободного общества.

Но вернемся к мальчику из Латвии. Нет худа без добра: смелый юноша с семьей решил переехать в Беларусь насовсем, и с легкой руки Президента они уже получили наше гражданство. Видимо, этот парень настолько смелый, что даже «ужасы кровавого режима» его не испугали… Собственно, как и не пугают подобные сказки «прибалтийского леса» и сотни тысяч других жителей этих стран, которые бурным потоком все едут и едут к нам по введенному Александром Лукашенко «безвизу». Вот дела: неужто у них у всех настолько стальные бубенцы, что не побоялись добровольно пересечь границу этого «рассадника диктатуры»? Ну, или как там еще называют нашу страну их местные «писаки»?

И даже здесь прибалтийские власти суют палки в колеса авто своих граждан, всеми правдами и неправдами, преграждая путь. Особенно мне понравился аргумент: «Не езжайте в Беларусь, вас там завербуют». Вопрос: куда? А главное: чем же это – бульбочкой, приправленной диктатуркой, поманим что ли? Ведь, как утверждают их политики в самой «независимой и правдивой» карманной прессе, у нас и нет ничего вовсе кроме этого. Да уж, без поллитра ход их мыслей не понять... И все же белорусские продукты в холодильниках победили прибалтийскую пропаганду в телевизорах.

Но отнюдь не из-за того трясутся местные власти, что их граждане вывезут кровно заработанный капитал, спустят на наши вкусняшки, подпитав тем самым ненавистный «режим». Здесь место страху другому, животному и первобытному: боятся, что в старательно созданный информационный вакуум просочится правда, а политика открытых дверей раскроет их гражданам глаза на реальность. А реальность такова: полки белорусских магазинов ломятся от качественной продукции, топливо – всегда в наличии и по доступным ценам, медицинские услуги и рекреация – на высоте, люди приветливые и радушные, а на улицах – чистота, порядок и спокойствие: никакого комендантского часа, ярых протестунов с безумными перфомансами, и силовики не поджидают с автоматами за кустами.

И как карточный домик уже начинает рушиться искусственный мирок, когда прибалты, вернувшись на родину, задаются резонным вопросом: почему это в нашей «цивилизованной» Европе все не так? Раз – и омрачилось вмиг субъективное трансатлантическое счастье под напором объективной реальности. И если обычных граждан попробуй удержи, не выдумали еще рычагов воздействия, то с представителями СМИ, нацеленными осветить широким кругам сию действительность, мягко говоря не церемонятся.

Так, на днях политическую активистку и журналиста из Литвы Эрику Швенченене буквально сняли с автобуса при пересечении белорусской границы. Ее задержали для разбирательств, но позднее отпустили, однако, она продолжает оставаться в сфере интересов спецслужб. Швенченене является главой «Фонда добрососедства» и сторонницей укрепления гуманитарного партнерства между Беларусью, Россией и Литвой. Она была активной сторонницей безвизового режима и не сомневается, что преследуют ее именно за это.

Налицо сугубо советская тактика «глушить вражьи голоса», которой Литва, Латвия и Эстония сами же опровергают миф об «успешности» своего развития. Прибалтика, как и Советский Союз (пусть и со всеми своими достоинствами, но и не без явных изъянов), не может существовать в открытом информационном пространстве, с полноценной свободой слова и настоящей оппозицией, которая говорит правду об итогах постсоветского пути Прибалтийских республик. Здесь действует принцип: угодным – свобода слова, неугодным – шпрот в рот и замолчать.

И пусть теперь кто-то со мной поспорит, что советское наследие в этих странах с закаменелым образом молодых европейских держав сошло на нет. Хотя бы потому, что свобода слова здесь, как тот самый вожделенный сервиз «Мадонна» в чехословацкой стенке: гостям показывать можно, но пользоваться – ни-ни.