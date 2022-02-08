За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы — 5 тыс. 674 пациента с COVID-19, выписаны — 469 пациентов
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Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 788 тыс. 934 человека с положительным тестом на COVID-19.
Выздоровели 775 тыс. 634 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 сообщает пресс-центр Минздрава.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 тыс. 175 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 11 тыс. 249 тестов. Всего в стране проведено 11 млн. 978 тыс. 662 теста.
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