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COVID-19

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы — 1 тыс. 527 пациентов с COVID-19, выписаны — 439

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За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы — 1 тыс. 527 пациентов с COVID-19, выписаны — 439

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы - 921 тыс. 263 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщают в пресс-центре Минздрав.

Выздоровели 909 тыс. 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 тыс. 493 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 5 тыс. 257 тестов. Всего в стране проведено 12 млн. 444 тыс. 066 тестов.

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